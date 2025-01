(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 15 gennaio 2025 IRAN: BERGAMINI (FI), “PENA DI MORTE PURA BARBARIE. BENE TAJANI SU REVOCA A PAKHSHAN AZIZI”

“La pena di morte è una pratica di pura barbarie che non realizza, in alcun modo, l’ideale di giustizia e l’Italia ha sostenuto la moratoria in merito recentemente approvata dall’ONU. In piena continuità con questo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha giustamente chiesto la revoca dell’esecuzione dell’attivista curda Pakhshan Aziz in Iran. E’ una rivendicazione che tutte le forze democratiche devono supportare: non è ammissibile assistere inerti a continue applicazioni di questo orrore”. Così in una nota l’On. Deborah Bergamini, Vice Segretario Nazionale e responsabile Esteri di Forza Italia.

