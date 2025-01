(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

Ferrovie e il Gomblotto. Dei fatti e delle beffe

Il Gruppo FS, a seguito dell’ennesimo incidente anomalo sulla rete e di un elenco di circostanze altamente sospette, ha depositato un esposto denuncia. In particolare, gli orari in cui si sono verificati alcuni problemi (non può essere un caso che si tratti di quelli più complicati per la circolazione ferroviaria, con ricadute pesanti su tutta la rete), il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo.

Fs nei giorni scorsi ha ricordato, insieme a diversi politici che hanno fatto da pompiere (1) che i problemi che ci sono sono dovuti alla risistemazione della rete, in atto da diverso tempo (ad agosto scorso modificarono per questo anche alcuni orari e tempi di percorrenza) e che continuerà fino al 2026.

Oggi Fs presenta una denuncia contro Fs, visto che i fatti essa stessa se li è accreditati? Oppure crede sia in atto un Gomblotto?

Strategie apparentemente raffinata, usata anche dal ministro dei Trasporti, per deviare l’attenzione su altri soggetti che vogliono male a Ferrovie e Nazione, provocare un confronto su questioni frutto di ricerca di terzo incomodo e, sostanzialmente, tentare di uscirne non solo illibati ma anche come salvatori della Patria.

Brutta aria quando le Autorità, politiche e aziendali, non si impegnano per capire cosa non va ma cercano il cattivo esterno. Immaginiamo comunista o fascista o terrorista, a seconda del commentatore politico di turno.

E noi che credevamo fosse opportuna, per esempio, una maggiore attenzione agli utenti, sì che fossero più tolleranti verso i necessari disservizi, magari devolvendo loro non solo i rimborsi dei biglietti ma anche degli indennizzi (come avviene per gli aerei).

Poveri illusi che siamo. C’è il Gomblotto!! Prendiamo le baionette e… partiamo.

Forse – politici se ci siete battete un colpo – è il caso di commissariare questo servizio… ma, no, non lo fate, per carità. Già immaginiamo le baruffe chiozzotte per chi dovrebbe essere il commissario.

Una cosa è importante e ce ne prendiamo il merito: utente avvisato, utente mezzo salvato. Che ognuno si prepari al peggio.

1 – https://studio.youtube.com/video/b6O9B8quNNk/edit

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc

