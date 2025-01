(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 15 gennaio 2025

comunicato stampa

Federico Fellini e i mestieri del cinema raccontati da Gianfranco Angelucci

Quattro conversazioni a tema sui quattro pilastri della realizzazione di un film, ogni martedì di febbraio nella sala della Cineteca

4, 11, 18 e 25 febbraio, ore 17 – ingresso libero

Conoscere più da vicino Federico Fellini e la sua arte, rivisitarne gli impareggiabili capolavori in una prospettiva mai affrontata prima in pubblico, scivolare dietro le quinte del suo laboratorio creativo o ancora più addentro, nella cella del Mago. Questa rara opportunità viene offerta dalla Cineteca di Rimini e Fellini Museum a studenti, appassionati, cinefili, spettatori comuni, attraverso quattro incontri, uno per ogni martedì di febbraio, condotti da Gianfranco Angelucci che ha seguito il Maestro riminese dentro e fuori dal set, dalla tesi di laurea fino alla scomparsa dell’artista.

Sarà un’escursione interessante e divertente all’interno dei mestieri del cinema, illustrati da sequenze di film e interviste di Fellini, testimonianze e dichiarazioni dei collaboratori più stretti. Quattro conversazioni a tema sui quattro pilastri della realizzazione di un film: scenografia, fotografia, recitazione, sonorizzazione.

“Sulla scena mondiale del cinema- commenta Gianfranco Angelucci – Federico Fellini occupa un posto a parte. Esistono naturalmente tanti altri registi bravi e famosi, ma nessuno è assimilabile a lui. Il suo universo, il suo linguaggio, l’immaginazione, lo stile inimitabile, rendono i suoi film unici e per goderne in pieno bisogna imparare a guardarli con una osservazione più ampia. Nasce con lui la figura del Mago illusionista, maestro di finzioni che, nell’arte, è garanzia di verità: ‘L’unico vero realista è il visionario'”.

Su commissione del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero della Cultura, Gianfranco Angelucci ha appena ultimato la realizzazione a Cinecittà di dieci episodi intitolati: “A scuola con Fellini, i mestieri del cinema attraverso l’opera del maestro riminese”. È autore di decine di libri e centinaia di articoli dedicati all’opera del Maestro, ed è stato co-sceneggiatore del film Intervista.

Le lezioni sono cofinanziate dal progetto “REEL: un viaggio cinematografico tra Italia e Croazia” appartenente al programma dell’Unione Europea Interreg Italia- Croazia 2021-2027.