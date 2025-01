(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 15 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA

Energia, Zucconi (FdI): Parole Urso rassicuranti, misure del Governo efficaci

“Nonostante le comprensibili preoccupazioni sul caro bollette, alimentato dalle proiezioni sui costi dell’energia per famiglie e imprese, siamo rassicurati dalle dichiarazioni del ministro Urso che, rispondendo al question time alla Camera, ha sottolineato i provvedimenti adottati dal Governo per contenere il rialzo delle tariffe. Sono oltre 20 i miliardi messi a disposizione per le imprese nel 2025, senza considerare le misure antinflattive per le famiglie, come la carta acquisti che prevede una quota dedicata ai carburanti. È falso, dunque, sostenere che il Governo Meloni non abbia messo in campo una politica efficace per fronteggiare uno scenario internazionale sempre più negativo provocato da conflitti armati e guerre commerciali”. A dichiararlo è Riccardo Zucconi, deputato e responsabile Energia di Fratelli d’Italia.

“Per vincere la sfida della competitività e dare le indispensabili risposte ad un’Italia da sempre, e sempre più, afflitta dalla mancanza di una vera indipendenza energetica, occorre aumentare l’impiego delle fonti rinnovabili – idroelettrico e geotermico in primis – ma anche fotovoltaico, eolico, da biomasse e idrogeno, e senza chiudere le porte alla ricerca nel campo della produzione nucleare di ultima generazione. E in questa direzione, come ha dichiarato Urso, sta lavorando il Governo, con il disegno di legge del Mase per adottare un nuovo assetto normativo in tema di energia nucleare improntato al pragmatismo e scevro da posizioni ideologiche”, conclude Zucconi.

Ufficio stampa

Ester Trevisan