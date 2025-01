(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 15 gennaio 2025 CRISTIANI PERSEGUITATI, DELMASTRO (FDI): OCCIDENTE DIFENDA LIBERTÀ RELIGIOSA

“La cattiva coscienza occidentale ci costringe a girare la testa dall’altra parte verso chi vuole cancellare ogni traccia di cristianità proprio da quei posti dove mosse i primi passi.

Non esiste persecuzione più sanguinaria di quella contro i cristiani, che oggi colpisce oltre 380 milioni di persone nel mondo, vittime di discriminazioni, violenze e, spesso, di un vero e proprio genocidio. I dati della World Watch List 2025 sono allarmanti: 4476 cristiani uccisi per la loro fede, 7679 chiese attaccate e migliaia di casi di abusi sessuali legati alla religione.

Basta intolleranza religiosa, basta ogni forma di sottomissione o sudditanza: non abbandoniamo i nostri fratelli cristiani!

La libertà religiosa è la prima libertà che incontra l’uomo sul suo cammino: negarla significa rendere claudicante e reversibile ogni altra libertà!

Rivolgo un sentito ringraziamento a Cristian Nani, direttore di Porte aperte/Open doors, per il prezioso lavoro svolto e a chi, come Francesco Borgonovo, ha il coraggio di rompere il muro del silenzio su questa tragedia umanitaria. È tempo che l’Europa e l’Occidente si assumano la responsabilità di difendere la millenaria presenza cristiana e di promuovere la libertà religiosa come pilastro della convivenza civile.”

Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, nel corso della conferenza stampa di presentazione della World Watch List 2025 di Porte Aperte/Open Doors, presso la Camera dei Deputati.

