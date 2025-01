(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 15 gennaio 2025 CRISTIANI. MALAGUTI (FDI): AUMENTANO PERSECUZIONI NEI PAESI ANTIOCCIDENTALI

“Oggi è stato presentato alla Camera il report di Open Doors, dove emerge che oltre 380 milioni di cristiani nel mondo sono vittime di persecuzioni. Parliamo di un cristiano su sette, 15 milioni in più dello scorso anno, mai così tanti nella storia: i Paesi maggiormente responsabili di ciò sono quelli Islamici e socialisti, entrambi accomunati da un odio verso l’Occidente. Le nazioni dove le persecuzioni sono più feroci sono infatti la Corea del Nord e quelle nell’Africa Subsahariana. Quasi 4500 cristiani sono stati uccisi in un anno per motivi religiosi, gli altri incarcerati, torturati e costretti a vivere la loro fede nella clandestinità. Per loro nel mondo sono pressoché inesisti manifestazioni di piazza ‘Procrist’, così come movimenti a favore. Ancora oggi le persecuzioni proseguono nell’assordante silenzio generale con ambasciate impotenti e nella comune accettazione che la violenza e la prevaricazione, religiosa o politica, nei paesi totalitaristi sia ‘la norma’”. Lo dice Mauro Malaguti, deputato di Fratelli d’Italia.

