Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Gruppi consiliari – Comunicati del 15.01.2025

Ein besonderer Neujahrsempfang der CSU in Feuchtwangen: Gemeinsam Lösungen erarbeiten

SVP-Fraktionsvorsitzender Harald Stauder besuchte letzte Woche den Neujahrsempfang der CSU in Feuchtwangen. Dem Neujahrsempfang wohnten auch Artur Auernhammer, CSU-Abgeordneter im deutschen Bundestag, und Andreas Schalk, Landtagsabgeordneter der CSU in Bayern bei.

Wildunfälle/Locher: “Wenn der Hirsch zum Elefanten wird”

990 gemeldete Wildunfälle im Jahr 2024 – und in den meisten Fällen darf der Lenker lediglich das Wildbret, falls jagdbar und noch genusstauglich, behalten. Für die Schäden am Fahrzeug müssen die Fahrzeughalter aber oft selbst aufkommen. Der Landtagsabgeordnete Franz Locher sieht Handlungsbedarf und hofft künftig auf ein Einlenken der zuständigen Ämter.

