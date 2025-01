Comunicato stampa Azienda USL di Modena: In pensione Rossana Cattabriga, per 20 anni punto di riferimento per l’assistenza ai più fragili nel Distretto di Carpi

(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 15 gennaio 2025 Modena, 15 gennaio 2024

Comunicato stampa

Distretto di Carpi

In pensione Rossana Cattabriga, per 20 anni

punto di riferimento per l’assistenza ai più fragili

Il saluto e il ringraziamento dell’Azienda USL di Modena alla responsabile dell’Area Integrazione Socio-sanitaria di Carpi, che dal primo gennaio ha cessato il servizio dopo quasi 40 anni di attività. Una carriera spesa tra ospedale e territorio, all’inizio come infermiera in Pediatria e Dialisi, poi l’approdo in Oncologia in qualità di psicoterapeuta e infine l’importante ruolo in ambito socio-sanitario a vantaggio di persone con disabilità, cronicità e non autosufficienti

Dopo quasi 40 anni di servizio, il primo gennaio 2025 è decorso il pensionamento della dottoressa Rossana Cattabriga, responsabile dell’Area Integrazione Socio-sanitaria del Distretto di Carpi. Per 20 anni la dottoressa Cattabriga ha rappresentato un importante punto di riferimento in ambito sociosanitario per quanto riguarda l’assistenza a disabilità, cronicità e non autosufficienza.