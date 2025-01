ROMA, LA SODDISFAZIONE DI SALVINI PER I LAVORI DI PIAZZA DEI CINQUECENTO

(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini esprime grande soddisfazione per la conclusione della prima fase di lavori che hanno rifatto il look di Piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini a Roma, con una spesa di 18 milioni di euro finanziati dal MIT.

Per Salvini, si tratta di un intervento significativo sia per riqualificare quello che è il biglietto da visita per chi arriva nella Capitale, ma anche un segnale di attenzione per un’area che non può essere lasciata al degrado.

La fine del cantiere, e le parole del sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ha riconosciuto anche l’impegno del Ministro, confermano l’ottima collaborazione tra istituzioni. In questo senso, Salvini ribadisce la massima attenzione verso le richieste degli enti locali.

Così una nota del Mit.