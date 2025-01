link+comunicato* BARCELLONA POZZO DI GOTTO: 15 ARRESTI PER FATTI DI MAFIA ESEGUITI DALLA POLIZIA DI STATO; INDAGINE COORDINATA DALLA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MESSINA

(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

COMUNICATO STAMPA

BARCELLONA POZZO DI GOTTO: 15 ARRESTI PER FATTI DI MAFIA ESEGUITI DALLA POLIZIA DI STATO; INDAGINE COORDINATA DALLA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MESSINA

In data odierna, numerose unità di polizia giudiziaria del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, della Squadra Mobile della Questura di Messina e del Commissariato di P.S. di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare, emessa, nei confronti di 15 persone, dal G.I.P. del Tribunale di Messina, su conforme richiesta di questa Direzione distrettuale antimafia, per i reati di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, nonché per svariati delitti di estorsione, peculato, trasferimento fraudolento di valori, violazione della pubblica custodia di cose e sottrazione di cose sottoposte a sequestro, con l’aggravante del metodo e della finalità mafiosi.