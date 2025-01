(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 14 gennaio 2025 **Insieme per l’innovazione in agricoltura: bando a sostegno dei Gruppi

Operativi PEI**

/Scritto da Redazione, martedì 14 gennaio 2025 alle 07:53/

Finanziare i progetti di imprese agricole, forestali, agroalimentari, di

centri di ricerca, università, organizzazioni di consulenza, che si

mettono insieme e insieme agiscono per testare e diffondere una o più

innovazioni in agricoltura.

E’ lo scopo del nuovo bando “SRG01 – Sostegno ai Gruppi Operativi PEI

Agri”, realizzato nell’ambito del Complemento di Sviluppo Rurale Feasr

2023-2027 e che rientra in Giovanisì, il progetto della Regione Toscana

per l’autonomia dei giovani. Il bando dà sostegno appunto ai Gruppi

Operativi PEI Agri, ovvero di quei soggetti che nascono per sviluppare

progetti di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo

conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell’agricoltura e

nelle aree rurali.

“Sono interventi che riguardano la filiera dell’innovazione agricola,

come imprese agricole e forstali, centri di ricerca, università,

organizzazioni di consulenza. Insieme testano e diffondono innovazione in

un dato contesto territoriale, coinvolgendo anche altre imprese locali –

spiega la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi –

Uno strumento che si fa ponte tra ricerca e impresa che serve

all’agricoltura per crescere in termini di competitività, sostenibilità,

biodiversità e sicurezza alimentare”.

Con una dotazione di 12,5 milioni di euro, il bando è destinato ai Gruppi

Operativi del PEI Agri che si costituiranno a seguito della selezione delle

proposte presentate. I progetti dovranno essere finalizzati a individuare

una soluzione concreta e innovativa per le aziende agricole e forestali

mirata a risolvere un problema specifico o sfruttare una particolare

opportunità.

L’attuazione del progetto dovrà avvenire attraverso l’applicazione

dell’approccio interattivo all’innovazione promuovendo la partecipazione

degli utenti delle innovazioni e di tutti gli altri soggetti che, a vario

titolo, sono coinvolti nelle fasi di realizzazione.

Il bando prevede due fasi per le scadenze della richiesta del sostegno:

– Una prima fase che scade alle ore 13.00 del 28 febbraio 2025 dedicata al

capofila del Gruppo operativo.

– Una seconda fase che inizia l’11 marzo 2025 e prevede la presentazione

delle domande di sostegno da parte di tutti i richiedenti, compreso il

capofila, entro le ore 13.00 del 31 marzo 2025.

L’istanza e la domanda di sostegno devono essere presentate esclusivamente

mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile

sulla piattaforma gestionale dell’anagrafe regionale delle aziende agricole

gestita da ARTEA (di seguito “Anagrafe ARTEA”) raggiungibile dal sito

http://www.artea.toscana.it