(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

INDUSTRIA, CAPPELLETTI (M5S): URSO LASCI, E’ IL SICARIO DELLA MANIFATTURA ITALIANA

Roma, 14 gen. – “Di fronte a 22 mesi in fila di crollo della produzione industriale un ministro con un po’ di amor proprio lascerebbe in un amen, anche su suggerimento di chi quel governo lo guida. Con Urso e Meloni invece il copione va diversamente: il sicario della manifattura italiana continua ad agire indisturbato e la presidente del Consiglio osserva le sue gesta senza colpo ferire. Questo governo ha ostacolato il settore industriale in ogni modo, azzerando l’Ace e complicando gli investimenti con l’inservibile piano Transizione 5.0, rivelatosi un flop senza precedenti. Per il resto, il disinteresse verso le attività produttive si è visto in manovra: zero spinta a nuovi investimenti, zero sostegni per le imprese energivore, zero aiuti per chi assume con contratti seri. Tutte chiacchiere. Non dimentichiamoci che Urso è quel ministro che sta regalando per pochi spiccioli l’ex Ilva a colossi stranieri, ed è quello che ha gestito il caro-carburanti in modo dilettantesco e la boutade del “carrello tricolore” ancora peggio. Meloni lo inviti a lasciare, per il bene del paese”. Così in una nota il deputato M5s Enrico Cappelletti

