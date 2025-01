(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 14 gennaio 2025 INDUSTRIA, APPENDINO (M5S): 22 MESI CALO PRODUZIONE: AGONIA SENZA FINE, URSO SE NE VADA

INDUSTRIA, APPENDINO (M5S): 22 MESI CALO PRODUZIONE: AGONIA SENZA FINE, URSO SE NE VADA

“Siamo a 22 mesi consecutivi di calo della produzione industriale: un’agonia senza fine. In pratica da quando c’è questo governo la produzione non fa altro che crollare. E non è un caso se la crescita del pil è ferma allo zero virgola, se i consumi sono al palo, se nel 2025 si stima la perdita di 118.000 posti di lavoro: è proprio l’effetto Urso. Ministro che ha eliminato Transizione 4.0 che funzionava e inventato Transizione 5.0 che ha reso inutilizzabili 6 mld, che ha tolto i miliardi stanziati dell’Ace per mettere pochi milioni sulla nuova Ires premiale che useranno poche imprese, con un governo che ha varato una legge di bilancio di tagli e tasse. Ma il Ministro Urso lo sa che fuori di qui abbiamo intere filiere che stanno morendo come robotica, tessile e automotive, posti di lavoro che vanno in fumo, migliaia di piccole e medie imprese in ginocchio a causa dei fallimenti dei grandi gruppi? Lo sa che nel 2024 non ha risolto nessuna delle grandi crisi industriali italiane, da Ilva a Beko solo per fare due esempi? Il 2025 sarà un anno disastroso per l’industria italiana e anche per quel Nord d’Italia che tanto vi è caro a parole ma che nei fatti pagherà un caro prezzo. Voi con la vostra incapacità e fingendo che vada tutto bene state condannando a morte la nostra industria, le nostre imprese, i nostri lavoratori. Ministro, faccia finalmente una mossa giusta: se ne vada.” Ha dichiarato la Vicepresidente del Movimento 5 Stelle intervenendo alla Camera.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle