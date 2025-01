(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 14 gennaio 2025 *ALLAGAMENTI A FERRARA, INCONTRO TRA COMUNE E I RESIDENTI DELLE ZONE

COINVOLTE. VICESINDACO BALBONI: “GIÀ REALIZZATE SIA AZIONI URGENTI CHE A

MEDIO TERMINE, ORA RISORSE A BILANCIO PER ULTERIORI PROGETTI”*

*Ferrara, 14 gen* – Si è tenuto oggi pomeriggio, nella residenza

municipale, l’incontro con tra il vicesindaco Alessandro Balboni, in

rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, e i cittadini del ‘Comitato

Allagati’, assieme ai dirigenti tecnici comunali e ai rappresentanti di

Hera e del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Scopo dell’incontro

era analizzare le soluzioni agli allagamenti che interessano alcuni

quartieri della città in occasione di piogge intense.

Sono diverse le zone coinvolte dagli allagamenti, rappresentate dal

Comitato, che comprende i residenti di diversi quartieri e vie: i quartieri

Frutteti, via dei Gerani, via Cedri e via Mimosa, Borgo Punta, via Santa

Margherita, via Copparo, Francolino e Aguscello, e in centro in via

Francesco del Cossa. Presenti una cinquantina di cittadini.

“Il problema degli allagamenti è stato portato sulla mia scrivania nel

settembre del 2023 da un comitato che man mano si è allargato, coinvolgendo

sempre più cittadini, le cui richieste sono rimaste inascoltate per

decenni. Ora, lo dimostra anche l’ampia presenza oggi, il tema è sentito.

Vogliamo dare soluzioni creando un sistema che garantisca azioni utili sia

a breve che a lungo termine. Come Comune, insieme al Consorzio di Bonifica

e Hera, ci stiamo muovendo su due linee di attività, da un lato

sull’efficientamento e sulla massimizzazione delle infrastrutture idriche

esistenti, dall’altro progettando e sviluppando azioni strategiche per

risolvere i fenomeni di allagamento sul lungo periodo. Su questo

investiremo risorse, che verranno messe a bilancio, per minimizzare i

rischi e massimizzare la prevenzione di ulteriori allagamenti ”, ha

spiegato il vicesindaco *Alessandro Balboni.*

Tra le azioni per massimizzare e efficientare i sistemi attivi, Balboni ha

ricordato quanto già è fatto, “investendo risorse importanti, per esempio

le condotte di Francolino che in 40 anni non erano mai state sistemate con

manutenzioni, abbiamo portato da da 1 a 3 le operazioni di pulizie delle

caditoie, ispezionato e pulito le condotte, potenziato le pompe. Dall’altro

abbiamo avviato studi di fattibilità di nuove opere ed effettuato un

monitoraggio per la modellazione e uno studio per la successiva

progettazione. Si tratta di un lavoro molto importante, potenziato dai dati

forniti dai cittadini e dai sopralluoghi realizzati con loro. Ora abbiamo

un dossier molto corposo di ogni zona colpita. Ciascuna di esse ha una

propria specificità e richiede una progettazione adeguata”, conclude

*Balboni*.

I rappresentanti del tavolo tecnico hanno poi dato maggiori informazioni su

quanto fatto per ogni zona e cosa si sta facendo. In merito al quadrante

Est, dove è stato fatto sopralluogo da poco (via Mimosa, via Cedri, via

Gerani), i dirigenti tecnici del Comune – Alessio Stabellini (ambiente) e

Antonio Parenti (opere pubbliche) hanno specificato che è attivo un

progetto europeo di intervento sull’area, mentre Hera ha spiegato le

pulizie delle caditoie e i lavori a medio termine realizzati.

Saranno inoltre messi a bilancio comunale risorse economiche per finanziare

le varie azioni.

Questi i primi esiti dell’incontro, ne seguiranno altri, per valutare

ulteriori specifiche azioni.

*Ferrara Rinasce*

*Comune di Ferrara*

Per informazioni

Anja Rossi

N.B. – Le

informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate e

destinate esclusivamente alla/e persona/e o all’ente sopra indicati. E’

vietato ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi

uso-copia-diffusione

di quanto in esso contenuto sia ai sensi dell’art.

616 c.p. sia ai sensi