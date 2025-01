(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 Trasporti. Ferrante, Cordoglio per scomparsa vice capo gabinetto Mit, vicini alla famiglia

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa della dottoressa Teresa Di Matteo, vice Capo di gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Ministero, ma prima ancora l’intero comparto trasporti, perdono una figura carismatica, equilibrata ed altamente competente, che ha saputo mettere la propria professionalità al servizio di un settore strategico e delicato per la crescita del Paese. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, nella consapevolezza che il Mit e le strutture tecniche per le quali la Dottoressa Di Matteo ha costituito sempre un saldo, imprescindibile e prezioso riferimento, sapranno custodire e valorizzare l’importante lavoro condotto in decenni di onorato servizio al Paese.” Lo dichiara il Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante.

