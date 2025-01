(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 Comune di Rimini

Rimini 13 gennaio 2025

Sigep 2025: settanta agenti in servizio ogni giorno a presidio di oltre 20 snodi viari

Mancano pochi giorni al taglio del nastro dell’edizione 2025 del Sigep, la più importante vetrina dedicata al mondo del dolce in programma dal 18 al 22 gennaio. Un evento con una vocazione sempre più internazionale, per il quale si prevede un’affluenza eccezionale che l’intera città sta preparandosi ad accogliere con un piano straordinario, in grado di agevolare l’arrivo in Fiera e lo spostamento sul territorio dei visitatori mettendo a punto le migliori opportunità di presidio e di collegamento.

La Polizia Locale, in sinergia con la Fiera e con gli altri soggetti coinvolti, ha definito i dettagli del piano straordinario che sarà adottato per gestire l’afflusso e deflusso al quartiere espositivo nelle giornate di manifestazione e per ridurre al massimo i disagi alla circolazione sulle principali arterie di collegamento, in particolare negli orari di punta. Potenziato al massimo il personale che quotidianamente sarà impegnato, con le donne e gli uomini del corpo che presidieranno oltre venti punti nevralgici lungo i percorsi che conducono alla Fiera, sia di collegamento verso l’autostrada, sia verso l’asse della Statale 16 e verso il mare e il quadrante centro-sud della città.