SCOPERTA TRUFFA DELL’OROLOGIO FALSO AI DANNI DI UN ANZIANO.

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET
Comando Provinciale Carabinieri di Benevento
NOTA: Per la divulgazione.
Comunicato Stampa
SCOPERTA TRUFFA DELL’OROLOGIO FALSO AI DANNI DI UN ANZIANO. DENUNCIANTA UNA DONNA DEL NAPOLETANO
(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET