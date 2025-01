(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 SANITÀ, MAZZELLA (M5S): “MALCONTENTO MEDICI AUMENTA, GOVERNO NON SI NASCONDA”

Roma, 13 gen. – “Il governo Meloni non può più nascondersi dietro a un dito: l’aumento del malcontento tra i medici è un segnale che in un Paese civile non può essere ignorato. Dopo il mancato rinnovo contrattuale e un incremento retributivo irrisorio di soli 17 euro, i medici si dicono pronti a scioperare per denunciare le condizioni insostenibili del sistema sanitario. A questo si aggiunge il problema delle risorse insufficienti destinate alla sanità, che non garantiscono un adeguato riconoscimento del loro impegno e così è per tutti i lavoratori del comparto. Voglio pertanto esprimere piena solidarietà ai medici e in generale a tutti i lavoratori che, nonostante tutto, continuano a operare in condizioni difficili per garantire cure ai cittadini. Il loro disagio merita ascolto e un confronto reale con il governo e il dicastero della Salute, per trovare soluzioni concrete e strutturali. Mi unisco quindi alla richiesta di aprire un tavolo permanente di confronto con il ministero. È necessario agire subito per evitare che l’emorragia di medici dal Servizio sanitario nazionale continui, con danni irreparabili per la salute pubblica e il futuro del nostro sistema sanitario. Se questo governo continua su questa linea tra poco del nostro SSN non resteranno che macerie: è un obbligo per questa maggioranza iniziare a pensare al futuro dell’Italia”. Lo scrive in una nota Orfeo Mazzella, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali al Senato.

