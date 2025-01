(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

lun 13 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA

ROMA, FERRARO (CG): SEDE RETAKE A SAN LORENZO VANDALIZZATA SABATO, PIENA SOLIDARIETA’ ALL’ASSOCIAZIONE

Roma, 13 gennaio 2025 – “Voglio esprimere la mia piena solidarietà a Retake Roma, la cui sede a San Lorenzo è stata imbrattata e vandalizzata durante gli scontri di sabato in occasione del ‘corteo per Ramy’. Condanniamo la violenza senza sé e senza ma, non c’è alcuna possibilità di giustificazione davanti a tali atti, a maggior ragione quando compiuti nei confronti di una realtà di vera e propria cittadinanza attiva e di senso civico come Retake Roma, gruppo costituito da uomini e donne che quotidianamente, per il bene comune, tolgono tempo e soldi al loro lavoro e alle loro famiglie per dedicarsi generosamente alla collettività.

Ho chiamato questa mattina il presidente di Retake Roma, Cristiano Tancredi, per esprimere a lui e a tutta l’associazione la massima solidarietà e il più totale supporto dopo gli atti vili e vigliacchi di sabato scorso”.

Così in una nota il consigliere capitolino della Lista Civica Gualtieri Sindaco Rocco Ferraro.