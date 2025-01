ROMA DAL 15 FEBBRAIO. “PREMIO PRODUZIONE” Regia di David Mastinu con Karin Proia, Monia Rosa, Giancarlo Porcari e Daniele Trombetti

(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 *“PREMIO PRODUZIONE”*

*Regia di David Mastinu*

*con *

*Karin Proia, Monia Rosa*

*Giancarlo Porcari e Daniele Trombetti*

*15 e 16 febbraio al Teatro Nuovo Sala Gassman di Civitavecchia*

*Dal 20 febbraio al 2 marzo al Teatro degli Audaci di Roma*

Il *15 e 16 febbraio* ore ore 19 al *Teatro Nuovo Sala Gassman *di

Civitavecchia andrà in scena “*Premio produzione*” diretto da *David

Mastinu* con *Karin Proia, Monia Rosa, Giancarlo Porcari e Daniele

Trombetti. *Prodotto da *Golia Srl* di Stefania Curci, lo spettacolo

proseguirà dal 20 febbraio al 2 marzo ore 21 (domenica 23 febbraio e 2

marzo ore 17,30) al *Teatro degli Audaci* di Roma.

*Premio produzione* è una commedia brillante con repentini scambi di

battute e doppi sensi. In questo ritmo comico si alternano Ciro e Gustavo

che a volte portano aria fresca, altre volte brutte notizie alle due

operaie. Fabiola e Daniela sono amiche dall’infanzia e nel duro e monotono

lavoro si raccontano e rivivono le loro esperienze, i loro amori, i loro

sogni e desideri. *Premio produzione* però non è solo comicità, ma vuole

mettere l’accento su alcuni aspetti lavorativi che si incontrano

all’interno di alcune fabbriche.

*BREVE SINOSSI*

Fabiola e Daniela sono due simpatiche operaie che affrontano il lavoro tra

battute e sorrisi, lavorano al reparto tra viti e bulloni della fabbrica

“Vitalacciai”, sotto l’attento controllo di Gustavo (capo del reparto) e

Ciro, un informatico addetto agli ordini.

Mille pacchi al mese per un premio produzione aziendale, un incentivo

economico che fa comodo alle due ragazze: una mamma separata, l’altra

sposata da poco. Tutto sembra andare per il meglio fino a quando l’azienda

scambia le carte in tavola.

Buon lavoro,

Francesco Fusco

Ufficio stampa

http://www.francescofuscopress.com