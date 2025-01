(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

Proiezione film “Napoli New York” – Alle 14.30 alla Sala della Regina –

Dibattito in diretta webtv

Oggi, alle 14.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge la proiezione

del film di Gabriele Salvatores “Napoli New York”. Oltre al regista, sono presenti

l’interprete principale, Pier Francesco Favino, il presidente della Commissione

Cultura della Camera, Federico Mollicone, il deputato Gimmi Cangiano. Interviene la

segretaria di presidenza, Annarita Patriarca.

Il dibattito viene trasmesso in diretta webtv.

