MUGELLO, BIGNAMI(FDI): SOLIDARIETÀ A CARABINIERI PER ATTENTATO INCENDIARIO

“Massima solidarietà e vicinanza ai Carabinieri della caserma a Borgo San

Lorenzo, nel Mugello per l’attentato incendiario di stanotte. Attendiamo le

indagini per capire se si è trattato di un tentativo di incendio, con le

fiamme che hanno colpito e danneggiato la porta della caserma, e chi sono

gli autori di un tale crimine. Perché tale è. Il clima d’odio fomentato

contro le nostre forze dell’Ordine assume sempre più la connotazione della

devastante e orribile violenza di quegli anni bui che avremmo voluto

dimenticare. Non ci lasceremo intimidire. Ribadiamo che il governo Meloni e

Fratelli d’Italia sono dalla parte delle nostre donne e uomini in divisa.

Aspettiamo che le opposizioni, i cui silenzi sono sempre più preoccupanti,

condannino altrettanto queste manifestazioni di dissenso, sempre più

pericolose e da guerriglia”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati,

Galeazzo Bignami.

