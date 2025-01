(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 Lollobrigida: gratitudine a cuochi autentici ambasciatori del Made in Italy

“Oggi ho avuto il piacere di partecipare alla premiazione dell’Albo d’Oro della Federazione Italiana Cuochi. Un’importante occasione per esprimere la mia gratitudine verso i nostri cuochi, autentici ambasciatori del Made in Italy e di quel saper fare che rende lustro alla nostra Nazione in tutto mondo”. Lo scrive il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sui social