(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 [Regione Lazio]

UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

LAZIO, ROCCA: GRANDE RICONOSCIMENTO PER REGIONE D’ONORE 2025 NIAF

Roma, 13 gennaio 2025 – «Il Lazio designato Regione d’onore per il 2025 da The National Italian American Foundation (NIAF) è un grande riconoscimento per l’immenso patrimonio culturale e le attività produttive del nostro territorio. Un motivo di orgoglio e la testimonianza dell’impegno di questa Giunta».