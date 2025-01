(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 INCONTRO A TORINO TRA IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI, ANDREA ABODI, E IL MINISTRO UCRAINO PER LA GIOVENTÙ E LO SPORT, MATVII BIDNYI

A poche ore dalla cerimonia di apertura delle Universiadi invernali Torino 2025, il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ha incontrato il collega ucraino Matvii Bidnyi.

Diversi i temi affrontati, tra i quali spicca quello della collaborazione bilaterale sulla ricerca applicata allo sport, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva. A tale proposito, sono già in essere apprezzate forme di collaborazione tra le rispettive agenzie nazionali antidoping.

I Ministri hanno altresì dedicato attenzione all’importanza dello sport nella scuola. Il ministro Bidnyi si è soffermato sulla riforma dello sport che l’Ucraina sta attuando sulla base dei parametri europei. In particolare, si prevede di abbandonare le obsolete pratiche di gestione centralizzata dello sport e di passare a un sistema di club democratico ed europeo, aumentando l’autonomia delle federazioni sportive.

Durante l’incontro il Ministro Abodi ha illustrato anche il modello italiano del Servizio Civile Universale e della doppia carriera studente-atleta, per i quali il collega ucraino ha dimostrato particolare interesse.

I Ministri hanno convenuto di valorizzare ulteriormente l’eccellente collaborazione bilaterale nei settori dello sport e delle politiche giovanili in occasione della Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, che si terrà a Roma il prossimo 10 e 11 luglio, nell’ambito della quale verrà sottoscritto un articolato Protocollo di Intesa, che stabilirà contenuti, tempi e modalità della collaborazione.

