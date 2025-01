(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025

Piacenza, 13 gennaio 2025

Oggetto: Il Comune di Piacenza promuove la formazione digitale gratuita: un

corso per scoprire la biblioteca digitale e gli e-book

Il Comune di Piacenza, in collaborazione con la biblioteca Passerini-Landi, propone

un corso gratuito di alfabetizzazione digitale, dedicato a chi desidera esplorare e

utilizzare al meglio le risorse tecnologiche offerte dal sistema bibliotecario

dell’Emilia-Romagna. Ci sono ancora posti disponibili per l’appuntamento che si terrà

mercoledì 15 gennaio, dalle 9 alle 12, presso la sala corsi della sede di via Carducci,

dove sarà possibile partecipare, su prenotazione, a un corso dedicato alla piattaforma

EmiLib, la biblioteca digitale emiliana, e alle sue applicazioni di lettura.

I partecipanti avranno l’opportunità di apprendere come iscriversi al servizio MLOL

(MediaLibraryOnLine), per accedere alla biblioteca Emilia Digital Library (Emilib),

una piattaforma ricca di risorse multimediali; come leggere e-book, giornali, riviste e

ascoltare audiolibri dal proprio dispositivo; come scoprire e utilizzare le risorse LIA

(Libri Italiani Accessibili), che garantiscono l’accessibilità dei contenuti anche per

persone con disabilità visive.

Il corso sarà guidato, insieme al personale della biblioteca, dai referenti del progetto

Punto Digitale Facile, realizzato dal Comune in coprogettazione con il Consorzio

Sol.Co. Piacenza, nell’ambito dell’iniziativa “Digitale facile in Emilia- Romagna”

promossa dalla Regione e finanziata con fondi PNRR/Next Generation EU.

L’iscrizione è obbligatoria: per riservare il proprio posto, occorre scrivere a

si raggiunga il numero massimo di posti disponibili verrà riprogrammata un’altra

data.

Il corso, oltre a costituire una guida pratica per utilizzare al meglio risorse quali

Emilib e i libri LIA, rappresenta un’opportunità interessante per ampliare i propri

orizzonti digitali e scoprire nuove modalità di fruizione culturale. Non è necessario

portare il proprio dispositivo per partecipare, ma è consigliato.

