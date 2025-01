(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 Giustizia. Scurria (Fdi): “Protezione immediata e reinserimento lavorativo per le vittime di violenza”

“Domani, 14 gennaio, alle ore 10 presso la Sala Zuccari del Senato, su mia iniziativa, avrà luogo il convegno ‘Sicurezza e Rinascita: Protezione Immediata e Reinserimento Lavorativo per le Vittime di Violenza’. La violenza, in tutte le sue forme, lascia ferite profonde e indelebili. Le vittime non sono solo coloro che subiscono danni fisici, ma anche chi porta con sé il peso di una sofferenza invisibile, spesso difficile da superare. Per questo, la lotta contro la violenza non può fermarsi alla punizione dei colpevoli, ma deve abbracciare un approccio integrato che garantisca sicurezza immediata e rinascita su chi ha subito abusi. Interverranno: la dott.ssa Cristina De Simone, consigliere municipale VII Municipio e vice presidente della commissione Pari Opportunità; il senatore vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia a palazzo Madama, Raffaele Speranzon; il dott. Valerio De Gioia, giudice presso la I Sezione Penale del Tribunale di Roma; il dott. Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato; l’avv. Romina Lanza, responsabile settore legale TCSOnlus; l’avv. Salvatore Iodice, Team Legale TCSOnlus; la dott.ssa Flavia Topani, vice presidente TCSOnlus”. Così in una nota il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia a palazzo Madama, il senatore Marco Scurria.

