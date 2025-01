Codacons su Ferrovie: da inizio anno 86 interruzioni

(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA

13 gennaio 2025

FERROVIE, CODACONS: DA INIZIO ANNO GIA’ 86 CASI DI INTERRUZIONI E PROBLEMI

SULLE LINEE FERROVIARIE

URGENTE INTERVENIRE PER GARANTIRE REGOLARITA’ ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO

Da inizio anno ad oggi sono già 86 i casi di interruzioni della circolazione

e ritardi dei treni lungo le linee ferroviarie italiane. Di questi, 63 sono

dovuti a problemi tecnici che hanno interessato la rete o i treni. I dati

arrivano oggi dal Codacons, che ha monitorato le informazioni sulla

circolazione ferroviaria in Italia dall’1 al 13 gennaio 2025.

Il 2025 si apre all’insegna dei disagi ferroviari, con più di 6 casi in

media al giorno di forti rallentamenti, sospensioni della circolazione o

problemi sulle rotaie – spiega il Codacons – Escludendo gli episodi legati

al maltempo, gli investimenti sui binari e le altre cause di forza maggiore,

si contano da inizio anno 63 problemi tecnici che hanno interessato la rete

o i singoli treni, determinando ripercussioni sul servizio e, quindi, sugli

utenti.

Tra le linee più colpite proprio l’Alta Velocità, in particolare la

Roma-Napoli e la Roma-Firenze, che dovrebbe garantire prestazioni migliori e

collegamenti più veloci ai passeggeri – analizza il Codacons.

“Di fronte a questi dati riteniamo urgente un intervento finalizzato a

garantire la regolarità del servizio, eliminare i problemi tecnici che

causano disservizi sulla rete e migliorare l’efficienza del nostro trasporto

ferroviario, anche in considerazione dell’aumento delle tariffe ferroviarie

registrato nell’ultimo periodo, a cui dovrebbe fare da contraltare in

miglioramento del servizio reso all’utenza” – commenta il presidente Carlo

Rienzi.