Caso Ramy: Anfp a Bologna manifestazione violenta.

(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 L’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia esprime il proprio pieno

sostegno alla Questura di Bologna per la gestione dell’ordine pubblico

durante la manifestazione sul caso Ramy di sabato scorso, che si è

caratterizzata fin dall’inizio per intenti violenti da parte dei

partecipanti.

La protesta non è mai stata pacifica: l’atteggiamento dei manifestanti,

segnato da provocazioni, comportamenti aggressivi e violenze rappresentava

una chiara minaccia alla sicurezza pubblica. Solo grazie alla

professionalità, alla fermezza e all’equilibrio delle donne e degli uomini

della Questura di Bologna, si è riusciti a contenere situazioni di grave

pericolo, evitando conseguenze ancora più gravi.

Gli operatori di polizia hanno saputo fronteggiare con competenza e sangue

freddo un contesto estremamente critico, tutelando sia l’incolumità dei

cittadini, sebbene questo sia stato caratterizzato da violenze. Questo

intervento è l’ennesima dimostrazione del ruolo cruciale delle Forze di

Polizia nel garantire la sicurezza e la legalità anche in situazioni di

estrema tensione.

L’ANFP condanna fermamente ogni forma di violenza durante le manifestazioni

e ribadisce il proprio supporto a tutte le donne e gli uomini in uniforme

che, con sacrificio e dedizione, difendono ogni giorno i valori della

convivenza civile e della democrazia. Così in una nota Enzo Letizia

segretario nazionale dell’associazione nazionale funzionari di polizia

Associazione Nazionale Funzionari di Polizia