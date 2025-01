(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

BRESCIA. ALMICI (FDI): GRAZIE A GDF PER IMPORTANTE OPERAZIONE

“Esprimo il mio più sincero ringraziamento alla Guardia di Finanza per l’importante operazione che ha portato allo smantellamento di una rete criminale che ha truffato centinaia di cittadini, in particolare anziani e disabili, sul nostro territorio. Le oltre 200 vittime e i 2 milioni di euro sottratti sono un duro colpo alla sicurezza e alla fiducia dei bresciani. La determinazione delle Forze dell’Ordine nel proteggere i più fragili merita il massimo riconoscimento”. Così Cristina Almici, deputato bresciano di Fratelli d’Italia, commentando con soddisfazione il risultato delle indagini che hanno portato alla scoperta di una vasta organizzazione dedita a truffe con il raggiro di finti rilevatori del gas. “Questa operazione dimostra l’efficacia e l’impegno della Guardia di Finanza, che, con l’aiuto di unità specializzate e un imponente dispiegamento di risorse, ha individuato e neutralizzato una rete di truffatori che operava non solo in Lombardia, ma in diverse regioni italiane. Il suo intervento è stato fondamentale per proteggere i bresciani più vulnerabili da chi cerca di sfruttare la loro buona fede per arricchirsi illegalmente. La lotta alle truffe e alla criminalità organizzata è una priorità per le istituzioni locali e nazionali. Dobbiamo fare in modo che il sistema economico sia sempre più trasparente e sicuro per tutti, affinché episodi come questo non possano ripetersi. La lotta contro le truffe è una battaglia che dobbiamo vincere insieme, affinché nessuno si senta mai più solo e vulnerabile di fronte a questi crimini”, ha concluso.

