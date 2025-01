aun 13 gennaio 2025 (pag 1 + foto)

(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 *Cooperative sociali, assessore Barcaioli: “Tavolo tecnico per valorizzare

il ruolo dei lavoratori e supportare le famiglie umbre”*

(aun) – Perugia 13 gen. 025 – L’assessore regionale alle Politiche Sociali

e all’Istruzione, Fabio Barcaioli, ha incontrato oggi, lunedì 13 gennaio,

il presidente di Anci Umbria, Federico Gori, e il segretario generale,

Silvio Ranieri, per discutere dell’adeguamento dei contratti e degli

appalti degli enti locali al nuovo contratto collettivo nazionale delle

cooperative sociali. L’obiettivo è garantire il giusto riconoscimento

salariale derivante dal contratto ai lavoratori e alle lavoratrici senza

perdere di vista la necessità di coordinamento e sostenibilità da parte

degli enti territoriali.

Nel corso dell’incontro è stata annunciata l’istituzione di un tavolo

tecnico, coordinato dalla Regione in collaborazione con Anci Umbria, per

approfondire l’impatto delle nuove disposizioni contrattuali.

Il tavolo coinvolgerà tutti i 92 comuni delle zone sociali, le stazioni

appaltanti, le centrali cooperative e i sindacati, con l’intento di

definire linee guida condivise.

Una mappatura preliminare degli affidamenti in essere, affidata ad Anci

Umbria, sarà il punto di partenza per garantire interventi mirati e

sostenibili.

Un altro tema centrale del confronto è stato il ruolo della scuola vista

come un presidio sociale cruciale e un aiuto concreto per le famiglie.

Ha spiegato Barcaioli: “La scuola è un pilastro per il benessere delle

famiglie e delle comunità. È essenziale intrecciare educazione, lavoro e

welfare per rispondere in modo efficace alle nuove esigenze sociali”. È

stato inoltre evidenziato come il tempo pieno nelle scuole rappresenti una

misura strategica per supportare le famiglie, favorendo la conciliazione

tra vita lavorativa e familiare.

L’incontro si è concluso con l’impegno a rafforzare la collaborazione tra

Regione Umbria e Anci, consolidando la rete sociale ed educativa del

territorio e affrontando con concretezza le sfide attuali.