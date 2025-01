Agenzia regionale 32.25 cordoglio Emiliano per la scomparsa di Oliviero Toscani

(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 Il cordoglio del presidente Emiliano per la scomparsa di Oliviero Toscani

“La scomparsa di Oliviero Toscani è una notizia che mi rattrista molto. Ci eravamo conosciuti nel gennaio del 2007 a Mantova in occasione del “Premio Federico Zeri” che mi fu conferito per l’abbattimento di Punta Perotti, e proprio lui era nella giuria che scrisse: “Con la demolizione di Punta Perotti la città di Bari ha dato un segnale assai importante a tutto il Paese: che davanti al sopruso, all’illegalità, all’offesa alla Costituzione della Repubblica e ai principi della tutela non bisogna rassegnarsi, ma occorre reagire”. Da allora si è stabilito un sincero e affettuoso rapporto personale. Oggi perdiamo una grande personalità, un maestro della fotografia, un uomo che ha fatto della passione, dell’intelligenza e del coraggio le cifre distintive della sua opera artistica e anche umana. Oliviero Toscani ci lascia una immensa eredità culturale e civile che sta a noi tutelare e tramandare. Alla famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze a nome mio e dell’intera comunità pugliese”.

Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ricorda la figura di Oliviero Toscani.