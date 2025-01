Vento e neve, codice giallo anche per la giornata di lunedì 13 gennaio

(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 12 gennaio 2025 Sulla Toscana continua a spirare il vento di grecale e masse d’aria fredda

affluiscono sulla regione portando, domani, locali deboli nevicate sulle

aree più orientali.

Il quadro della situazione ha indotto la Sala operativa della Protezione

civile regionale a emettere un’allerta con codice giallo per neve dalle 8

alla mezzanotte di lunedì 13 gennaio per le zone del Casentino e della

Valtiberina.

L’allerta con codice giallo per vento emessa ieri sulla quasi totalità

della Toscana è stata prolungata all’intera giornata di domani e a partire

dalle 6 estesa anche ai territori della Lunigiana e Garfagnana.

Le raffiche di Grecale potranno raggiungere i 60-70 km/h in pianura, 70-90

km/h sulle colline centro-meridionali e sulla costa centro-meridionale, e

100-120 km/h sui crinali.

A partire dalla mattina di domani e per tutta la giornata, potranno

verificarsi deboli nevicate oltre i 200-300 metri sulle zone più orientali

della regione. I fenomeni interesseranno inizialmente Val Tiberina e

Casentino, con accumuli fino a 3 e 5 cm oltre i 400-500 metri di quota, per

poi estendersi nel pomeriggio-sera all’alto Mugello e all’alto Appennino

Pistoiese.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del

rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della

Regione Toscana, accessibile all’indirizzo

http://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=rRKfqO+FeRuxF2v2bKEXFtvKCkShvT5guPEGbrhR+vrReaX0w/ANPbjfeig/QH/E