(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 12 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA

Spagna: in meno di 24 ore la Polizia di Stato cattura tre latitanti, in collaborazione con l’UDYCO della Policia Nacional.

Tra ieri sera e il primo pomeriggio odierno sono stati catturati 3 pericolosi latitanti napoletani in Spagna, nella citta’ di Marbella, dalla Policia Nacional, in cooperazione con la Squadra Mobile di Napoli, il Servizio Centrale Operativo e la sua Unità Operariva incardinata presso l’UDYCO della Policia Nacional. I tre ricercati sono: Stanislao Marigliano, di anni 67, Michele Sannino, di anni 48 e Ciro Marigliano di anni 24. I tre sono legati da vincoli di parentela. Infatti, Stanislao Marigliano è suocero di Michele Sannino e nonno di Ciro Marigliano. Avevano trovato riparo in Spagna per eludere diversi provvedimenti restrittivi della libertà personale a loro carico emessi dall’Autorità Giudiziaria Italiana e le loro ricerche erano state estese in tutto il territorio continentale in quanto destinatari di Mandato di Arresto Europeo. In particolare:

Stanislao Marigliano era ricercato dall’aprile in quanto condannato in via definitiva alla pena di 5 anni e 8 mesi dalla Corte di Appello di Napoli per il delitto di ricettazione aggravato dal metodo mafioso;

Michele Sannino era ricercato dal maggio 2023 in quanto condannato in via definitiva dalla Corte di Appello di Salerno per contrabbando di Tabacchi Lavorati Esteri. Inoltre, si era volontariamente sottratto a 2 Ordinanze di Custodia Cautelare in Carcere, emesse dal Tribunale di Roma e Napoli per i delitti di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, autoriciclaggio e contrabbando di Tabacchi Lavorati Esteri;

Ciro Marigliano era ricercato dal luglio 2024 quando sfuggi’ all’arresto per essere ritenuto autore del tentato omicidio di un.pregiudicato avvenuto a Napoli nell’ottobre 2023, fatto che avrebbe commesso in concorso con il fratello Stanislao, di anni 24, detenuto in via cautelare in virtù del medesimo provvedimento.