(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 12 gennaio 2025 RAMY. COLOMBO (FDI): AUSPICO PENE ESEMPLARI PER DELINQUENTI

“Esprimo la mia vicinanza e solidarietà ai cittadini ed alle Forze dell’Ordine per quanto avvenuto questa notte a Bologna, dove diversi poliziotti sono rimasti feriti a causa della ferocia e della violenza perpetrata da dei manifestanti presenti al presidio per Ramy. Il clima di intolleranza è davvero troppo alto e in alcune manifestazioni sempre più spesso vengono presi di mira anche i luoghi religiosi, come in questo caso la Sinagoga. Auspico pene esemplari per i delinquenti che mettono a ferro e fuoco le città e tolleranza zero per questi atti che rappresentano un vero e proprio attacco antisemita”. Lo dice Beatriz Colombo, deputato di Fratelli d’Italia.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati