(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 12 gennaio 2025 *RAMY, BIGNAMI (FDI): CONDANNA PER PROTESTE CONTRO FF.OO*

“A nome del gruppo dei deputati di Fratelli d’Italia, esprimo ferma

condanna per le proteste inscenate da gruppi di teppisti facinorosi ai

danni delle Forze dell’Ordine in diverse città italiane, rivolgendo al

contempo vicinanza e solidarietà alle donne e agli uomini in divisa che

quotidianamente sono impegnati nel garantire la sicurezza di tutti noi.

Confido che tutti i leader politici manifestino la propria distanza da

questi comportamenti che troppo spesso hanno trovato atteggiamenti

conniventi da alcune forze politiche di sinistra”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati,

Galeazzo Bignami.

Roma, 12 gennaio 2025