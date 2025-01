PADOVA, MOLINAROLO DECOLLA: 4.60

(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2025

L’astista azzurra brilla nella domenica di gare al Palaindoor. Marek 21”22 nei 200

(12.01.2025) Elisa Molinarolo inizia a fare sul serio. La stagione dell’astista veronese delle Fiamme Oro decolla al Palaindoor di Padova con un salto a 4.60 siglato alla prima prova, dimostrando di essere in netta crescita di forma. L’azzurra cambia marcia rispetto all’esordio della scorsa settimana, quando, sulla stessa pedana padovana dove si allena, non era andata oltre il 4.26 di ingresso. Stavolta invece dopo il 4.30 di avvio, superato al secondo ingresso in pedana, riesce a oltrepassare l’asticella al primo colpo a 4.50 e anche alla quota vincente con cui balza al comando nelle liste mondiali dell’anno appena cominciato. Poi si concede tre tentativi senza successo a 4.67, un centimetro in più del suo 4.66 dello scorso inverno che è il miglior salto di sempre al coperto per un’italiana. Ma la finalista olimpica, sesta ai Giochi di Parigi con il personale di 4.70, può esultare per un risultato che dà fiducia: “Doveva essere un’altra gara test per vedere se inizio a tornare sui miei passi e non mi aspettavo assolutamente di saltare questa misura, perciò direi che sono felice”. Tra un paio di settimane la prossima uscita agonistica, il 24 gennaio a Rouen, in Francia. La domenica di gare al Palaindoor, giornata finale di un weekend agonistico da record (quasi 2.400 iscritti), ha offerto anche il 21”22 di Eric Marek (Esercito) nei 200. Debutto stagionale di Ottavia Cestonaro (Carabinieri) nel lungo (6.11). L’eptatleta Sveva Gerevini (Carabinieri), alla terza gara del weekend dopo l’8”34 nei 60 ostacoli e il 12.37 nel peso realizzati sabato, ha saltato 1.74 in alto, giungendo seconda nella gara vinta con la stessa misura da Celine Smrekar (Atl. Firenze Marathon S.S.). In campo giovanile, bel progresso dell’allievo Antony Del Pioluogo (Atl. Brugnera PN Friulintagli) nel peso (16.59) e miglioramento anche per il coetaneo Filippo Vedana (Atl. Lecco-Colombo Costruz.) nei 60 ostacoli (7”94).

RISULTATI. UOMINI.200: 1. Eric Marek (Esercito) 21”22, 2. Matteo Bazzani (Athletic Club 96 Alperia) 21”91. 800: 1. Giuseppe Gravante (Calcestruzzi Corradini Excels.) 1’51”93. 60 ostacoli: 1. Giacomo Zampese (Atl. Biotekna) 8”32, 2. Nicolas Cecchet (Athletic Club Firex Belluno) 8”42 (8”39 in batteria). Marcia (5000 m): 1. Giona Bozzetti (Cremona Sportiva Atl. Arvedi) 23’40”34. Peso: 1. Danilo D’Alessandro (Athletic Club 96 Alperia) 15.69.

Juniores. 60 ostacoli: 1. Marco Stallone (Atl. Malignani Lib. Udine) 8”21, 2. Daniele Tomasi (C.S.S. Leonardo Da Vinci) 8”34. Peso: 1. Duccio Bernardi (Uisp Atl. Siena) 13.81.

Allievi. 60 ostacoli: 1. Filippo Vedana (Atl. Lecco-Colombo Costruz.) 7”94. Asta: 1. Sidik Ayeva (G.A. Bassano 1948) 3.85. Lungo: 1. Alvise Piazzi (Fondazione M. Bentegodi) 6.57. Peso: 1. Antony Del Pioluogo (Atl. Brugnera PN Friulintagli) 16.59, 2. Giuliano Pagot (Lib. Friul Palmanova) 15.70.

Master. 800: 1. Hassann El Azzouzi (Atl. Virtus Castenedolo, SM55) 2’10”34. Alto: 1. Taras Stremiz (Atl. Longarone Sinteco, SM45) 1.72. Peso: 1. Piergiorgio Curtolo (Atl. Edilmarket Sandrin, SM75) 11.32.

DONNE. 1500: 1. Matilde Prati (Atl. Bovolone) 4’25”42. 60: 1. Martina Guizzon (G.A. Bassano 1948) 7”50. Marcia (3000 m): 1. Vittoria Bollano (Atl. Mondovì – Acqua S. Bernardo) 14’07”17. Alto: 1. Celine Smrekar (Atl. Firenze Marathon S.S.) 1.74, 2. Sveva Gerevini (Caraninieri) 1.74, 3. Martina Leorato (Atl. Lib. Unicusano Livorno) 1.74. Asta: 1. Elisa Molinarolo (Fiamme Oro Padova) 4.60, 2. Francesca Semeraro (Alteratletica Locorotondo) 4.10. Lungo: 1. Ottavia Cestonaro (Carabinieri) 6.11, 2. Veronica Zanon (Fiamme Oro Padova) 5.97, 3. Lovely Giusti (Ana Atl. Feltre) 5.82.

Master. 800: 1. Daniela Festa (Asd Ad Maiora Trieste, SF40) 2’30”48.

