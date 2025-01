I: Comunicato Stampa PARMA – RIATTIVATA L’EROGAZIONE DELL’ACQUA NELLA ZONA DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD.

(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2025

PARMA – RIATTIVATA L'EROGAZIONE DELL'ACQUA NELLA ZONA DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD.

PARMA – RIATTIVATA L’EROGAZIONE DELL’ACQUA NELLA ZONA DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD.

Parma, 12 gennaio 2025 – Nel primo pomeriggio di oggi si è rotta una delle dorsali principali dell’acquedotto in Viale Fratti. La tubazione in ghisa, del diametro di 30 cm, ha improvvisamente ceduto. Sul posto sono subito accorse le squadre di pronto intervento di IRETI che hanno provveduto ad isolare il tratto di condotta danneggiata. Hanno dovuto anche spegnere uno dei pozzi che alimentano la zona Nord della circonvallazione per consentire i lavori di ripristino. Pertanto si sono verificati cali di pressione ed interruzioni della erogazione nell’area compresa tra il Barilla Center e il DUC.

La condotta è stata riparata verso le ore 17 e l’erogazione è stata ripristinata, restando esclusa una limitata zona di Via Lazio/Via Toscana per circa 30 utenze, per le quali si prevede la regolarizzazione della situazione in serata.

Si ringraziano gli Utenti per la collaborazione.

