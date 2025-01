Grande Oriente d’Italia: Un clima di tensione tra tribunali e logge

(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2025

Il Grande Oriente d’Italia (GOI) è al centro di una fase di grande turbolenza, segnata da battaglie legali, contestazioni interne e una leadership messa in discussione. Ecco una panoramica delle principali vicende che stanno ridefinendo gli equilibri della più grande organizzazione massonica italiana.

Il 24 dicembre 2024, il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta di sospensione della delibera avanzata da Antonio Seminario, che aveva interrotto il protocollo tra il GOI e il Rito Scozzese Antico e Accettato (RSAA). Questa decisione ha rappresentato una battuta d’arresto significativa per Seminario, il quale, con il decreto n. 495/SB, aveva preso ulteriori misure per isolare il Rito Scozzese.

Il giudice ha ritenuto valide le argomentazioni dell’Avv. Cappiello, nominato Curatore Speciale del GOI ai sensi dell’art. 78 del Codice di Procedura Civile, confermando l’importanza del RSAA nell’ecosistema massonico italiano.

Bisi ha subito reiterato la scelta conflittuale con il Rito appoggiandosi ad una convocanda Gran Loggia per il disconoscimento totale dei rapporti. La decisione ha gettato un’ombra sulle azioni di Seminario, creando un precedente significativo in vista delle prossime udienze: