(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 12 gennaio 2025 FISCO. TESTA (FDI): ANNO FONDAMENTALE PER RIFORMARLO, GRAZIE A LEO PER STRAORDINARIO LAVORO

“La rivoluzione copernicana in sede fiscale che avevamo annunciato in campagna elettorale dopo due anni è nel pieno della sua evoluzione e il 2025 sarà l’anno fondamentale per continuare a diminuire le tasse al ceto medio, ultimare i testi unici e fare il codice tributario per mettere ordine al sistema. È doveroso mettere in evidenza lo straordinario lavoro portato avanti dal Viceministro Maurizio Leo, che con determinazione e lungimiranza sta attuando la riforma del fisco, attesa da oramai 50 anni”. Lo dice Guerino Testa, deputato di Fratelli d’Italia e segretario in commissione Finanze alla Camera.

