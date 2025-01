(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 12 gennaio 2025 Covid. Buonguerrieri (FdI): Finalmente Facebook toglie bavaglio a vittime censura

“Quella di Mark Zuckerberg sulla censura operata da Facebook durante la pandemia è una clamorosa ammissione. In effetti, in quel periodo, era scesa, specie sui social, una gogna ideale su chiunque osasse anche solo sollevare dubbi, porre domande o chiedere chiarimenti sull’origine del Covid nonché sulle cure e sulle misure che venivano surrettiziamente imposte. Finalmente oggi Meta ha deciso di togliere il bavaglio a chi per troppo tempo è stato privato della libertà d’espressione. Dobbiamo continuare a operare affinché tutti i tabù e le censure, tanto cari alla sinistra, siano completamente superati e archiviati tra le tante tristi storture di uno dei periodi, quella della pandemia, tra i più opachi della storia della Repubblica. Fratelli d’Italia non intende arretrare, vuole fare chiarezza fino in fondo”.

Così in una nota la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid.

