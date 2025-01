CONTIENE FOTO# DUE PERSONE DENUNCIATE DAI CARABINIERI DURANTE I CONTROLLI NEI QUARTIERI OSTERIA DEL CURATO E STATUARIO. UNA PERSONE SEGNALATA ALLA PREFETTURA E DUE ATTIVITA’ COMMERCIALI SANZIONATE PER VARIE IRREGOLARITA’.

(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2025

DUE PERSONE DENUNCIATE DAI CARABINIERI DURANTE I CONTROLLI NEI QUARTIERI

OSTERIA DEL CURATO E STATUARIO.

UNA PERSONE SEGNALATA ALLA PREFETTURA E DUE ATTIVITA’ COMMERCIALI SANZIONATE

PER VARIE IRREGOLARITA’.

ROMA – I Carabinieri della Stazione di Roma Appia, con il supporto di altre

pattuglie della Compagnia di Roma Casilina e dei militari del NAS di Roma,

hanno dato esecuzione ad un servizio coordinato di controllo del territorio

nei quartieri Osteria del Curato e Statuario, con particolare riferimento

all’area del terminal metro Anagnina, finalizzato alla prevenzione e alla

repressione della criminalità diffusa nelle aree di periferia, nonché ai

reati predatori, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di

Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la

Sicurezza Pubblica.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno denunciato un 41enne romano

per ricettazione, perché sorpreso a bordo di un’autovettura rubata.

Subito dopo, i Carabinieri hanno denunciato un 41enne della provincia di

Roma, poiché a seguito di un controllo d’iniziativa, è stato trovato in

possesso di un documento di identità denunciato rubato e intestato ad

un’altra persona. Documento recuperato e restituito alla proprietaria.

Nel corso delle verifiche alle attività commerciali, i Carabinieri hanno

sanzionato il titolare di un minimarket in via Tuscolana, per un importo di

quasi 7.000 euro, per violazioni relative alla mancata attuazione delle

procedure di autocontrollo e per l’esposizione per la vendita di prodotti

scaduti, e il titolare di un bar in via del Calice, per un importo di 3.500

euro, per violazioni relative alla mancata attuazione delle procedure di

autocontrollo e l’assenza delle indicazioni di tracciabilità.

Infine, una persona è stata sanzionata in via amministrativa e segnalata

alla Prefettura di Roma per il possesso di una modica quantità di hashish

per uso personale.

Il bilancio delle attività di controllo dei Carabinieri è di 80 persone

identificate, 60 veicoli controllati, attraverso i numerosi posti di

controllo effettuati dove sono state effettuate multe al codice della strada

per un importo di oltre 12.000 euro.

