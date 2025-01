COMUNICATO UDC ABRUZZO

(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2025

Con profondo dolore apprendiamo della tragica scomparsa di Luca Palmegiani,

giovane e promettente militante di Forza Italia, che ha perso la vita a

Roccaraso. Luca, era un ragazzo di grande intelligenza e passione per la

politica, animato dalla ferma convinzione che la politica dovesse essere

uno strumento per migliorare la società e per il bene comune. La sua

dedizione e il suo impegno rappresentavano un esempio per tutti noi

giovani, sempre pronto a lottare per i valori in cui credeva.

Il disagio giovanile è una realtà che non possiamo ignorare. Le difficoltà

che i giovani affrontano oggi devono ancora più impegnare tutti noi a

comprendere meglio le loro esperienze, a capirci meglio e a trovare insieme

soluzioni efficaci.

In questo momento di grande tristezza, ci uniamo al dolore della sua

famiglia, dei dirigenti e dei giovani di Forza Italia, ai quali esprimiamo

la nostra vicinanza. Sentiamo profondamente la perdita di un giovane che

aveva ancora tanto da dare alla politica e al nostro Paese.

IL MOVIMENTO GIOVANILE E LA DIREZIONE REGIONALE DELL’UDC ABRUZZO

