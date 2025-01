(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 11 gennaio 2025 TORINO. COPPO (FDI): BASTA DIALOGARE CON I VIOLENTI, ORA SGOMBERARE ASKATASUNA

“Con i violenti non si dialoga. I centri sociali torinesi hanno provato a impedire con la forza il normale svolgimento di un incontro democratico in strada dei nostri militanti di Fratelli d’Italia con i cittadini. Solo l’intervento prontissimo delle forze dell’ordine, che non smetteremo mai di ringraziare, ha impedito che venisse distrutto il nostro gazebo e che non vi siano state conseguenze fisiche per i presenti. Dopo l’ennesimo atto di intolleranza e dopo l’ennesima aggressione con questa gentaglia non si discute più. Vada subito sgomberato lo stabile occupato da Askatasuna in corso Regina e si restituisca serenità e sicurezza ai cittadini per bene”. Lo ha detto il deputato piemontese di Fratelli d’Italia Marcello Coppo.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati