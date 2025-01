Sergio Baldo è il nuovo presidente della Fidal Veneto

(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

Il Veneto ha scelto: Sergio Baldo è il nuovo presidente del Comitato regionale della FIDAL. Il 55enne dirigente trevigiano ha sconfitto il padovano Francesco Uguagliati, che aveva guidato l’atletica veneta nel precedente quadriennio olimpico. E’ questo l’esito dell’assemblea regionale straordinaria che si è svolta oggi alla Civitas Vitae di Padova. Un secondo momento elettorale per le oltre 200 società di atletica del Veneto, dopo che i risultati del congresso dello scorso 12 ottobre avevano visto lo stesso Baldo precedere Uguagliati, ma senza il raggiungimento del quorum necessario per l’elezione. Da qui il commissariamento del Comitato regionale e l’indizione dell’assemblea straordinaria. Baldo ha ottenuto 3.954 voti (56,74%) su 6.969 preferenze espresse. Mentre lo sfidante, Francesco Uguagliati, si è fermato a quota 3.015 (43.26%). Le società rappresentate in assemblea – direttamente o per delega – erano 196 su 217 aventi diritto, pari all’90,32% dei voti. Con l’elezione di Baldo – 55 anni, di Roncade (Treviso), ex saltatore in alto, vicepresidente vicario della FIDAL durante lo scorso quadriennio olimpico, presidente dell’Atletica Roncade e dal 2007 direttore tecnico del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Padova – l’atletica veneta volta dunque pagina. “Da domani ci lasceremo alle spalle la campagna elettorale e ci metteremo al lavoro, tutti insieme, per rendere l’atletica veneta sempre più unita, forte e competitiva – le prime parole di Baldo dopo l’elezione -. Sono soddisfatto dell’esito dell’assemblea, ho sentito le società vicine al nostro progetto e anche il risultato elettorale, con cinque punti di progresso rispetto all’assemblea di ottobre, mi rende felice. I margini non mancano: possiamo fare un percorso di crescita importante. Abbiamo grandi atleti, tecnici, dirigenti. Ci impegneremo anche per migliorare la situazione dell’impiantistica sportiva. Il Veneto ha le potenzialità per diventare sempre di più un faro dell’atletica italiana. Ringrazio chi è mi stato vicino in questa ultime settimane, a partire dai miei famigliari. Magari non sembra ma una campagna elettorale, anche se a livello regionale, richiede un grande impegno”. Eletti anche i 12 componenti del nuovo Consiglio regionale, di cui farà parte pure l’olimpionica Gabriella Dorio, oltre ad azzurri del recente passato come Ruggero Pertile e Laura Strati. Gli eletti (tra parentesi la provincia di residenza): Mattia Picello (PD) 4.276 voti, Rosa Bettiol (BL) 4.179, Gabriella Dorio (VI) 3.861, Enrico Dal Compare (TV) 3.810, Daniela Malusa (VR) 3.776, Ruggero Pertile (PD) 3.721, Umberto Pegoraro (VI) 3.636, Antonio D’Aponte (TV) 3.583, Marco Zardini (BL) 3.583, Gilberto Sartorato (VE) 3.269, Rosa Marchi (PD) 3.200, Laura Strati (VI) 3183. Non eletti: Mariano Tagliapietra (VR) 2.976, Paolo Romagnoli (VR) 2.848, Valentina Bernasconi (TV) 2.490, Stefano Martin (PD) 2.341, Valentina Rocchetto (RO) 2.337, Giulio Zandarin (PD) 2.313, Roberto Magaraggia (VI) 490, Renato Della Valentina (VE) 10. Revisore dei conti: Federico Loda (VR) 3.983. Non eletto: Luiber Todesco (VE) 2.986.