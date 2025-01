(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 11 gennaio 2025 Ramy; Ronzulli (FI): Prefetto Gabrielli cerca visibilità per prossime amministrative?

“Tutta la mia solidarietà va ai nostri uomini in divisa che sono stati colpiti mentre facevano il loro dovere nelle manifestazioni di questi giorni per Ramy, colpevoli solo di indossare una divisa. E come se non ci fosse già abbastanza tensione, c’è qualcuno che pontifica da dietro una scrivania, emette giudizi senza aspettare la magistratura. Al consulente per la sicurezza del sindaco di Milano, il prefetto Gabrielli, che sembra aver perso la prudenza da funzionario di Stato e che getta benzina sul fuoco, dico di parlare un po’ meno e di agire di più e meglio per proteggere i cittadini milanesi, visti i risultati disastrosi raccolti negli ultimi 16 mesi di lavoro. A meno che non sia alla ricerca di mera visibilità per le prossime amministrative”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo all’evento “Azzurri in vetta”.