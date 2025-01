(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 11 gennaio 2025 FI: Dalla Chiesa, un abbraccio a famiglia Luca

“Parlo da nonna. Quella nonna tanto amata che Luca nomina prima di andarsene. Una nonna che forse avrebbe potuto impedirgli di dare un taglio cosi’ ingiusto alla sua vita. Ecco, Luca, volevo solo dirti che non e’ vero che tua nonna non meritava un nipote come te. Se ti voleva cosi’ bene e’ perché vedeva quanta luce, quanta passione azzurra, quanto amore ci fosse dentro di te. C’è stato un black out momentaneo, non sei riuscito a riaccendere la luce, ma non eri tu ad avere sbagliato qualcosa. Te lo diranno tuo nonno, Silvio, e il Signore stesso che ti sta aspettando a braccia aperte. Non ti conoscevo ma, ripeto, sono una nonna. E le nonne amano incondizionatamente, per sempre. Un abbraccio pieno di dolore alla tua famiglia”. Lo scrive in una nota Rita dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia.

