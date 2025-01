FEDERFARMA VENETO | Partito il primo Master Executive Coaching x Pharmacist edizione Veneto: formerà 30 giovani farmacisti su governance e comunicazione istituzionale

(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 11 gennaio 2025 Comunicato stampa n.01/2025

PARTITO IL PRIMO MASTER EXECUTIVE COACHING X PHARMACIST EDIZIONE VENETO

Federfarma Veneto formerà 30 giovani farmacisti su governance e comunicazione istituzionale.

Percorso biennale: sabato 11 gennaio il primo incontro a Venezia; secondo appuntamento a febbraio a Rovigo

Il Master, vincolato al superamento di una prova finale, prevede un percorso biennale a frequenza obbligatoria (20 incontri complessivi) che vede protagonisti 30 giovani farmacisti veneti che, nella diversità delle rispettive esperienze professionali (frequentano titolari, direttori di farmacie, collaboratori, manager), sono stati selezionati in quanto accomunati dal desiderio di essere protagonisti della professione e della tutela di una categoria sempre più chiamata a essere punto di riferimento e luogo di accoglienza della nuova domanda di salute collettiva.

Il Master, voluto da Federfarma Veneto e col contributo non condizionato di due prestigiose aziende farmaceutiche quali EG e Teva, si sviluppa attraverso due filoni formativi: le soft skills, con l’approfondimento di temi legati a comunicazione pubblica, gestione di un gruppo, negoziazione; la conoscenza istituzionale nell’analisi dei ruoli, compiti e ambiti di responsabilità (Ordini dei Farmacisti, Federfarma, decisori politico-amministrativi a livello locale e di Governo centrale). A coordinare il primo filone è Michele Ciccolella, psicologo e sociologo del lavoro, responsabile Italia di FarmaHiSkill, società che opera nell’ambito della consulenza manageriale per le farmacie; il secondo vede la presenza di Paola Brusa, docente di legislazione farmaceutica all’Università di Torino e coordinatrice di diversi percorsi accademici per farmacisti.

Il primo incontro si è tenuto sabato 11 gennaio presso la sede di Federfarma Venezia e ha permesso ai partecipanti di entrare nell’affascinante e complesso mondo della comunicazione umana e della leadership per coglierne l’intima relazione che sussiste fra una comunicazione efficace e la capacità di saper coinvolgere e motivare.

Il Master, che si caratterizza per il suo taglio laboratoriale, nella sua prima giornata ha consentito ai partecipanti di misurarsi col proprio stile comunicativo e la propria capacità di convincere gli altri. Il prossimo incontro di febbraio, che si terrà presso la sede di Rovigo, permetterà ai partecipanti di conoscere e approfondire gli statuti e gli ambiti di competenza e responsabilità dell’Ordine dei Farmacisti e di Federfarma.

Il futuro non è solo una prospettiva temporale ma esistenziale e Federfarma Veneto ha deciso di governarlo: il Master Executive è un importante investimento in questa prospettiva!

«Fra i molteplici effetti dovuti al post pandemia, uno dei più immediati è stato il bisogno di imparare a “saper fare rete” e dialogare con i partner istituzionali e politici. Un bisogno che ha sollecitato i farmacisti, e in particolare quelli impegnati negli ambiti di rappresentanza quali Federfarma e Ordine, a saper comunicare, dialogare, negoziare, gestire pubbliche relazioni, strutturare comunicazioni istituzionali che oggi non possono più essere affidate al caso – spiega Andrea Bellon, presidente di Federfarma Veneto – . Per costruire il futuro bisogna puntare sui giovani, ma formandoli. Lo scopo di questo progetto è diffondere una cultura della professionalità e competenza istituzionale che formi il farmacista proiettandolo a diventare sempre più attore protagonista della governance farmaceutica del nostro Paese».