Cs e foto elezione Sindaco di Martina Coordinatore Anci giovani Puglia

(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 11 gennaio 2025 CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

COMUNICATO STAMPA

Martina Franca, 11 gennaio 2025

Il Sindaco di Martina Gianfranco Palmisano eletto all’unanimità

Coordinatore ANCI giovani Puglia

Il Sindaco di Martina Gianfranco Palmisano è stato eletto al vertice del Coordinamento dell’Anci

giovani Puglia.

L’elezione è avvenuta questa mattina all’unanimità nell’assemblea regionale dell’Associazione

Nazionale Comuni Italiani tenutasi a Bari. Il Sindaco di Martina prende il posto del Sindaco di

Cellamare Gianluca Vurchio.

“Per me è un grande onore aver ricevuto stamattina la fiducia da tutti i giovani amministratori di

Puglia. Essere stato eletto all’unanimità Coordinatore dell’Anci giovani di Puglia –ha dichiarato il

Sindaco Gianfranco Palmisano- mi carica di un forte senso di responsabilità, in quanto

rappresentante di una comunità istituzionale formata da Sindaci e amministratori di grande valore

che lavorano ogni giorno, instancabilmente, per il proprio territorio e per la nostra meravigliosa

terra di Puglia. Ringrazio tutte le forze politiche per l’attestazione di stima e di fiducia nei miei

confronti. Congratulazioni a tutti i neo eletti del Coordinamento Anci giovani Puglia. Lavoreremo

insieme per i nostri cittadini e i nostri territori, affrontando con senso di responsabilità, coraggio,

entusiasmo e ottimismo le sfide che ci attendono”.