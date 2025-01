(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 11 gennaio 2025 Crisi Climatica, Bonelli: incendi a Hollywood colpa dell’ambientalismo,stop

fake news

“A Hollywood brucia l’ideologia green scrive un quotidiano tra i più anti

scientifici sulla piazza. I campioni del negazionismo climatico si muovono

all’unisono per sostenere tesi scandalosamente false per attaccare le

politiche ambientali e non si arrendono nemmeno di fronte all’evidenza dei

fatti rappresentate dai tragici eventi meteo estremi.

Gli ambientalisti sono i colpevoli delle alluvioni in Italia e ora ci

mancava la responsabilità dell’incendio che ha devastato Los Angeles.

Ad affermarlo è il Co-Portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza

Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli che prosegue: “L’ultima scandalosa bufala

è che uno dei motivi che hanno causato l’incendio è l’assenza di una

politica di deforestazione selettiva . Geniale. Perché non ci avevamo

pensato prima, per non avere incendi tagliamo le foreste.Straordinario

vero? Siamo all’assurdo.

Ormai nell’era del negazionismo, delle fake news liberamente veicolate, si

può dire di tutto, perché tutti diventano improvvisamente scienziati. Il

2024 non solo è stato l’anno più caldo mai registrato, ma è stato anche il

primo in cui si è varcata la soglia che non andava superata: quella di 1,5

gradi di riscaldamento globale rispetto al 1850. Questo dato lo ha reso

pubblico Copernicus, il sistema europeo di monitoraggio del clima, è

scritto nero su bianco nel rapporto di legge che ‘il cambiamento climatico

indotto dall’umanità è stato il primo fattore che ha portato a temperature

estreme nell’aria e nel mare’”conclude Bonelli

